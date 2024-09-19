حسن الرداد: أكره التعليم واعتذرت عن تقديم تلك الأعمال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد، عن الأعمال الفنية التي اعتذر عنها مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وقال حسن الرداد، خلال تصريحاته في أحد برامج البودكاست: "الأعمال التي اعتذرت عنها كتير، منها مسلسلات كلبش، أيوب، وأفلام هروب اضطراري والإسكندراني".

وعن طفولته مع الدراسة والتعليم، قال: "احرص دائمًا في البرامج اصطنع وأجمل الكلام الذي له علاقة بالتعليم لأني أرى هناك أطفال يشاهدونا، ولكن عمري ما أحببت التعليم، أكاد أكون بكرهه، هو أكيد مهم بس لم يكن هدفي ولو كنت ذاكرت كان زماني شاطر".

آخر أعمال حسن الرداد:

كان عُرض أخيرًا للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مسرحية "التلفزيون"، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، وذلك أيام 16 و17، و18 أغسطس الماضي.

قصة مسرحية التلفزيون:

تدور أحداث مسرحية “التلفزيون” حول حفظي وكروانة، اللذين يجدان نفسيهما في تلفزيون سحري، ويتصارعان مع ديزني، لديهم عم يقدم له الهدايا ويكتشفون معه أشياء جديدة، من بينها ريموت قديم يمكنهم من خوض تجارب حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.

تعد مسرحية التلفزيون التعاون المسرحي الأول بين حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، كما يشارك فيها كل من: أوس أوس، سليمان عيد، محمود حافظ، وغيرهم.