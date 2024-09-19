شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "بنسيون دلال" في دور العرض السينمائي 10 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" عن عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة المصرية والعربية يوم 10 من أكتوبر المقبل.

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ، ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وإبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان وامجد الحجار وجيهان خيري وألحان المهدي وإسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف اسماعيل وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية، وغادة طلعت وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين من إخراج شادي الرملي.

وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.



كواليس فيلم بنسيون دلال



فيلم بنسيون دلال