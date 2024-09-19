شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية فلورنس بوج: مهووسة بالعمل ولأول مرة أحصل على إجازة مصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية فلورنس بوج في مقابلة مع مجلة Vogue البريطانية إنها فعلت شيئًا في الصيف الماضي لم تفعله من قبل في حياتها المهنية، حيث طُلب منها أخذ استراحة من التمثيل.

كانت بوج تعمل لفترات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث شاركت في أفلام عديدة مثل فيلم " Oppenheimer " لكريستوفر نولان، وفيلم " Dune " لدينيس فيلنوف، وفيلم " Thunderbolts" لشركة مارفل، بالإضافة إلى فيلم الدراما الجديد " We Live in Time ".

ولهذا تشعر بوج بإنها تريد أخذ استراحة لفترة، حيث صرحت قائلة:" إنها المرة الأولى على الإطلاق في حياتي المهنية التي أطلب فيها إجازة صيفية، أنا مهووسة بالعمل تمامًا، لكن استطيع أن أرى أنني مرهقة، واستيقظت فجأة العام الماضي وقلت،" أكره مقدار ما فاتني من حياتي. بالتأكيد أريد أن أحظى بمسيرة مهنية إلى الأبد، لكن هذا لن يحدث إذا عملت بجد طوال الوقت".

بعد عطلة صيفية، استعادت بوج نشاطها وحيويتها، وحضرت مؤخرًا مهرجان تورنتو السينمائي الدولي للعرض الأول لفيلم "We Live in Time" إلى جانب النجم المشارك أندرو جارفيلد.

يُعرض الفيلم الرومانسي، الذي أخرجه جون كرولي مخرج فيلم "Brooklyn"، في دور العرض الأمريكية في 11 أكتوبرالمقبل، وتلعب بوج دور طاهية تقع في حب رجل (جارفيلد) الذي تصطدم به بسيارتها عن طريق الخطأ، ويتتبع الفيلم قصة حبهما بترتيب غير زمني، بدءًا من تشخيص الإصابة بالسرطان الذي يصيب شخصية بوج.