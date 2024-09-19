شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يفتح تحقيقا فى واقعة استخدام صورة بشرى للترويج لمسرحية مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

استجاب الدكتور أشرف زكي لطلب النجمة بشرى وذلك عندما وجهت شكوى مباشرة لنقابة المهن التمثيلية، تشكو فيها من استخدام اسمها وصورتها في الترويج لمسرحية مجهولة لا تعرف عنها شيء وهي مسرحية "الأم العذراء".

وفي سياق مختلف شاركت النجمة بشرى بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة كرئيس لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة"، والذي عقد في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وكانت بشرى طرحت مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

وتعكف بشرى حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.

وكانت آخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، والذى تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضى، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.