بهدة الطريقة.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه: "بحبك يا وش السعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" بعيد زواجه الـ 8 ونشر صورة تجمعه بزوجته رويدا سالم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق: "لفيت الكون ما في منك ولا في زيك بجد، كل سنة وإحنا مع بعض ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول، وميحرمنيش منك لحظة يا وش الخير بحبك".

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يسعدكوا، ربنا يحفظكوا يا أخويا، حبايب قلبي الله يخليكوا لبعض، حبيب الجمهور أبو دم خفيف، عسولة ماشاء الله".

يذكر أن الفنان أوس أوس شارك بمسرحيته "التليفزيون"، التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وهي بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وإخراج محمد الصغير.

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