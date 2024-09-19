بشرى تطالب المهن التمثيلية بالتحقيق في الترويج لمشاركتها بعمل فني دون علمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طالبت الفنانة بشرى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بالتحقيق في الترويج، لأحد الأعمال الفنية التي لم تشارك فيها.

وكتبت بشرى من خلال حسابها بموقع "إنستجرام": "نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر".

وأضافت: "إلى من يهمه الأمر ليس لى أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل، ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمى وصورة قديمة لي، والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل".

تابعت: "وأحذر إذا تم استخدام اسمى بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر فسوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ما أهمية هذه الجهة من الأساس".

يذكر أن الفنانة بشرى طرحت مؤخرًا، أغنية "بيني وبينك كلمة"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

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