شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط ينجذب لـ رنا رئيس في الحلقة الرابعة من مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رامى " خالد شباط" صاحب تطبيق match maker بالانجذاب نحو نادين " رنا رئيس " خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إنترفيو، والذى يعرض على منص watch it ، وطلب منها إعداد تقرير عن المنافس للتطبيق match maker، قبل بدأ الانترفيو، كما دخلت نادين وميدو عادل إلى مكتب أيمن الموظف الذى اختفى في ظروف غامضة لمعرفة أي دليل عن سبب اختفاءه.

وبعد ذلك أبلغت نادين رامى أنها قامت بإعداد التقرير واكتشفت أن المنافسين لجأوا إلى عدى دعايات لزيادة المتابعين على التطبيق.

وكشفت نادين في الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.