شاتاي أولوسوي الأعلى أجرًا في تركيا… كم سيتقاضى على مسلسله الجديد؟

يستعدّ الممثّل التّركيّ، شاتاي أولوسوي، للمشاركة في بطولة مسلسل تلفزيونيّ جديد بعنوان “حلم أشرف”، من كتابة أدهم أوزيشيك وإنتاج قناة TIMS& B.

تدور قصّة المسلسل حول الشّاب أشرف، الذي يعمل ميكانيكيًّا متدرّبًا في الرّابعة عشرة من عمره، يقع في حبّ فتاة ويُسمّيها رؤيا أو حلمًا. وبعد سنوات عديدة يكبر أشرف ويصبح رجلًا قويًّا جدًّا ثم تظهرأمامه الفتاة ليتبيّن له أنّها عدوّته.

أما بطلة المسلسل فلم يتِمّ اختيارها حتى اللحظة، إذ يتِمّ البحث عن بطلة مناسبة، خصوصًا أنّها ستقدّم مشاهد غناء في العمل وذلك بالتّزامن مع قيام الشّركة المنتجة للمسلسل بالتّفاوض مع قناة Kanal-D لعرضه.

نذكر أنّ شاتاي أولوسوي، رفض بطولة أكثر من عمل في الفترة الأخيرة بهدف التّفرّغ لمسلسل “حلم أشرف”، خصوصًا أنّ أجره في العمل سيكون ثلاثة ملايين ونصف ليرة تركية مقابل كلّ حلقة من المسلسل، ممّا سيجعله الممثّل الأعلى أجرًا في تاريخ تركيا.

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الجدير بالذّكر، إنّ شاتاي أولوسوي، قدّم سابقًا العديد من المسلسلات التّركيّة النّاجحة، منها: “أسميتها فريحة”، “مدّ وجزر”، “الغدّار” وغيرها من الأعمال.