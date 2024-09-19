انتقادات حادة لهيدي كرم بسبب تصريحاتها عن الزواج

هجوم عنيف شنّه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة هيدي كرم؛ بعد الجدل الذي أثارته بتصريحات أكدت فيها أنها لا تمانع في الزواج برجل من غير ديانتها، قائلةً: "ممكن أتجوز واحد من غير ديانتي ومحدش يعرف، ممكن بعد الجواز حد فينا يغيّر دينه أو نفضل على ديننا".

التصريحات التي بدت جريئة بالنسبة الى البعض، أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، حيث رأى الكثيرون أن هذه التصريحات تتعارض مع القيم والعادات الراسخة في المجتمع المصري، الذي يعتبر الزواج بين الأديان قضية حساسة جداً، وكشف البعض عن خشيتهم من أن تؤدي مثل هذه الأفكار إلى إثارة قضايا اجتماعية ودينية معقدة.

الانتقادات لم تقتصر على الجمهور وحده، بل شملت أيضاً بعض الإعلاميين الذين طالبوا الفنانة بالاعتذار أو توضيح ما قصدته من تصريحاتها المثيرة للجدل، كما طالب آخرون بضرورة الفصل بين القضايا والحريات الشخصية، والأعراف المجتمعية التي تعكس هوية المجتمع وثقافته.

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