خاص بالفيديو- وسام رضا يعلّق مشاركة والده أيمن رضا في "لعبة حب"..وهل تلقى منه انتقادا قاسيا؟

ميرنا وليد - بيروت - أثبت الممثل وسام رضا موهبته التمثيلية من خلال عدة أعمال شارك فيها، نذكر: "ولاد بديعة، مال القبان، الزند وخريف العمر"، اذ انه يمتلك أداء تمثيلي مميز جعله يقدّم اروع الأدوار.



موقع "الفن" التقى بالممثل وسام رضا ابن الممثل أيمن رضا، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن نجاح ولاد بديعة والإنتقادات التي تلقاها في الحلقات الأخيرة، أعماله المقبلة، تحدثنا ايضا عن والده أيمن رضا ومشاركته في لعبة حب، وهل يوجّه له والده انتقادا قاسيا؟.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر: