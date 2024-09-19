روجينا تختار إطلالة من توقيع المصمم أيمن لحموني وهذا سعرها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية روجينا بفستان باللون البنفسجي من الساتان الناعم، من تصميم المصمم المصري أيمن لحموني.

وتميز الفستان ببساطة قصته، بالإضافة الى تصميم الوردة على كتف واحدة، كما أنه "دربيه" على منطقة البطن وهذه الموضة الحديثة خلال العامين الماضيين، خصوصاً أنها تحدد الجسم بشكل أنيق وتظهره أكثر رشاقة.

أما عن سعر الفستان، فيصل إلى 28 ألف جنيه مصري، أي حوالى 578 دولار أميركي.

أما بالنسبة الى تسريحة الشعر، فإعتمدت روجينا على الويفي، والمكياج ناعم ليس قوياً ولاق بها الى حد بعيد.

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