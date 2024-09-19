شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تقدم بطولة 3 مسلسلات وفيلم خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة حنان مطاوع بطولة عدد من المسلسلات خلال الفترة الحالية، منها ما يعرض في موسم الأوف سيزون، أو موسم دراما رمضان، وخلال السطور التالية نستعرض أعمال حنان مطاوع في الفترة الحالية .

بدأت حنان تصوير مسلسلها صفحة بيضا وهو العمل المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون على شاشات المتحدة، ويشارك في بطولة العمل كلا من سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، ، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد حسن، وتأليف حاتم حافظ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

كما بدأت حنان تصوير مسلسل مكون من 10 حلقات بعنوان حياة أو موت، ويشارك في بطولة العمل كلا من محمد على رزق، أحمد الرافعى، وعابد عنانى، ورنا رئيس، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى حمدى، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية .

كما تعاقدت حنان مطاوع مؤخرا على بطولة مسلسل بعنوان دهب، ومن القرر أن يعرض في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل ندى موسى، ومن إخراج أسامة عرابى.

وانتهت حنان مطاوع تصوير مشاهدها في فيلم "هابى بيرز داى" الذى تشارك في بطولته مع النجمة نيللى كريم وشريف سلامة، والمقرر أن يعرض في عام 2024، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.