محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي يوم 20 سبتمبر الجاري في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشر رمضان، بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الجمعة الجاية بأقوى حفلة في مراسي الساحل الشمالي".

وكشف "رمضان" مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد في رمضان 2025، ونشر صورة له من التعاقد، عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق، وعلق: "رمضان يجمعنا".

يذكر أن، محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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