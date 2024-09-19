أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها إطلالة جريئة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون الأبيض، وبنطال بنفس اللون، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

زينة

تستمتع الفنانة زينة بعطلتها الصيفية، ونشرت صورًا لها أمام البحر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت برفقة خطيبها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

آيتن عامر

خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها أثناء تواجدها في دبي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نهى عابدين

شاركت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالهاإعجاب متابعيها.

نور الزاهد

نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت فيها توب وبنطال باللون الأبيض.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه، أحدث ظهور له ، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

مسلم

شارك مطرب المهرجانات مسلم، أحدث ظهور له أثناء تواجده بأحد المطاعم، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بوقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيكية.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، صورة جديدة له أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".