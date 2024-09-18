لجان تحكيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في نسخته الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسى ، عن تشكيل لجان تحكيم دورته الثانية، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ينظم المهرجان 4 مسابقات أساسية، الأولى للأفلام الطويلة، والثانية للأعمال القصيرة، ومسابقة خاصة بأفلام الطلبة المصريين، إضافة إلى الجائزة الخضراء، والتي تمنح لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.



تشكلت لجنة الأفلام الطويلة من المخرج الكبير هاني لاشين “رئيساً”، وعضوية الدكتورة إيمان يونس، عميدة المعهد العالي للسينما “مصر”، والمخرجة ساندرا جيسي “سويسرا”، والمخرج إيمانويل جيروسا “إيطاليا”، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم “السودان”.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج الدكتور خالد بهجت “رئيساً” من مصر، والمخرج نزار شهيد من العراق، والمخرج حماد الزعبي من الأردن.

وتشكلت لجنة أفلام الطلبة المصريين برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وعضوية المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، والدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما.



وتضم لجنة تحكيم الجائزة الخضراء الخبير السياحي والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف “رئيساً”، وعضوية الفنانة ميرنا وليد من لبنان، والفنان عمر الجاسر من السعودية.



مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يشار إلى مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، ومحافظة البحر الأحمر، وشركة إير كايرو، وفندق صن رايز جاردن بيتش SUNRISE Garden Beach Resort .

تُعقد دورته الثانية من مهرجان الغردقة في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء، تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.