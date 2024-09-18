وزير الشباب والرياضة يكرم عماد زيادة عن دوره بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفنان عماد زيادة عن دور ياسين الألفي الذي قدمه بمسلسل "نعمة الأفوكاتو". جاء ذلك أثناء اللقاء الحواري "قعدة شباب" "لطلاب الجامعات المصرية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى التصدي لكافة أشكال الظواهر السلبية والمجتمعية بين الشباب، بالإضافة إلى فتح حوار بناء بين الشباب وقادة الفكر والمبدعين وأصحاب الرؤى.

وألقى عماد زيادة، كلمة أمام الحضور وجه من خلالها نصيحة للشباب، حيث قال: "كل واحد يجري ورا حلمه ومييأسش وميعتمدش على حد في حياته".

وتابع، أنه ليس لديه أحد من أقاربه في مهنة التمثيل، لذلك بدأ الطريق من الأول وظل يعافر معتمدا على الله ثم موهبته.

واستكمل: "إبذل مجهود بجد وصدق نفسك، لازم تصدق نفسك وتصدق حلمك، انتوا متوفر لكم عنصر الأمن والأمان، أوعى حد يشكك في وطنك ويحسسك إن مفيش فيه مستقبل، دي كلها حاجات سلبية مينفعش تدخل دماغك".

وأضاف: "الشاطر يبدأ حلمه بدري ومن وهو لسه في الجامعة وثانوي وإعدادي، يشوف عايز يبقى إيه ويبدأ بدري، اللي يبدأ بدري ينجح بدري زي محمد صلاح، كل ما تبدأ بدري حلمك وتصدقه وتخلي ثقتك في ربنا كبيرة".

يذكر أن، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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