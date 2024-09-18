"بملامح هادئة".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "زي القمر، الله يحفظك يا حبيبتي، عايزين نشوفك قريب، ملامحك مصرية أصيلة، ما شاء الله، الحلوة".

وشاركت كارولين عزمي بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي في دراما رمضان 2024.

وشارك في بطولة العمل وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، جلال الزكي، زينة منصور،أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.