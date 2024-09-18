هيفاء وهبي تودع الصيف على طريقتها الخاصة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نهاية مذهلة للصيف"، وظهرت فيها برفقة أصدقائها وبعدة إطلالات مختلفة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله كل لوك أحلى من التاني، يا ما شاء الله، امرأة بعمر العشرين، يا جماله، كل الألوان بتليق عليكي، عايزين أغنية جديدة".

يذكر أن، هيفاء وهبي واجهت أزمة خلال الفترة الماضية بسبب حذف شركة روتانا أغانيها من منصة "تيك توك"، وكشفت عن التفاصيل عبر حسابها بموقع "X"، وعلقت: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة تيك توك بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضًا أغاني ألبوم بابا فين!!، أحب أن أوضح أن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيًا، ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أي منصة تحت طائلة المسائلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل الغير قانوني، للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الان، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرًا".

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