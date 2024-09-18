شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلعب كيليان مورفي دور فولدمورت في سلسلة Harry Potter؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش محبى النجم العالمى كيليان مورفي إمكانية أن يلعب دور فولدمورت في المسلسل التلفزيوني الجديد لـ Harry Potter، من المتوقع أن يستمر المسلسل القادم على شبكة HBO لمدة سبعة مواسم، حيث سيقتبس كل موسم أحد الكتب في سلسلة المؤلفة جي كي رولينج الأكثر مبيعًا.

كان المعجبون على الإنترنت يناقشون قائمة أمنياتهم لبعض الأدوار الرئيسية في الكتاب وظل اسم مورفي يتكرر مع مناقشة من يمكنه لعب دور الشرير في المسلسل الشهير.

كما زعمت إحدى صفحات معجبي هاري بوتر على موقع التغريدات X أن هناك بالفعل "شائعات" بأن مورفي قيد النظر للدور، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي أو إعلان عن اختيار الممثلين حتى الآن.

أثار تعليق المعجبين مناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال الكثيرون إنهم يريدون أن يلعب مورفي الدور.

كتب أحد المعجبين: "كيليان مورفي في دور فولدمورت؟ هذا يغير قواعد اللعبة!" بينما أضاف آخر: "اختيار مثالي إذا سألتني".

وقال آخر: "أستطيع أن أرى كيليان مورفي يلعب دور توم ريدل / فولدمورت في مسلسل هاري بوتر التلفزيوني الجديد، وسوف يؤديه بشكل مثالي"، بينما قال رابع إنهم يعتقدون أن مورفي سيضيف "لمسة مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها" إلى الدور.