حقيقة خضوع شيرين عبد الوهاب لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، والدكتور نبيل عبدالمقصود طبيبها حقيقة خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقال طبيب شيرين ببرنامج "ET بالعربي": "كلام كاذب، وليس له أساس من الصحة تماما".

فيما أضاف ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب للبرنامج: "الكلام المنتشر بشأن إجراء شيرين عملية غير صحيح".

تواصل شيرين عبد الوهاب طرح عدد من أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble" عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها "قالك نسيني" بعد دقائق من طرحها.

كما كشفت "شيرين" عن تصالحها مع المحامي ياسر قنطوش بعد إعلان تنحيه عن قضايا، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على نفس التطبيق، وعلقت: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

يذكر أن، الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب ما زال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكانت شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني بينها "اللي يقابل حبيبي" ، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.