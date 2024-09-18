الليلة.. الشاب خالد ضيف ببرنامج "بيت السعد" على "Mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستضيف برنامج "بيت السعد" الفنان الجزائري الشاب خالد، المذاع على قناتي "Mbc مصر" و "mbc"، قديم النجمين عمرو وأحمد والمقرر عرضه اليوم الأربعاء.

وسبق وروجت قناة "MBC" للحلقة ونشرت البرومو الدعائي عبر صفحتها الشخصية "إنستجرام"، وعلقت: "لا تفوتوا حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع النجم الشاب خالد، 10 مساًء بتوقيت السعودية".

وينتمي البرنامج لنوعية المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

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