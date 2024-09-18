بين شيرين وأنغام.. نسمة محجوب تكشف رأيها في جدل “صوت مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نسمة محجوب عن رأيها في الجدل الدائر حالياً على الأحق بلقب “صوت مصر” بين جمهور الفنانات أنغام وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر، كما تحدّثت عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، مشيرةً إلى أن الجمهور في البداية نظر إليها بدهشة.

وقالت نسمة: “في بداية مشواري الفني، نظرات الناس لي كانت غريبة، اللي هو أنتِ بتعملي إيه هنا! ولما كنت بطلع في برنامج أو أقدّم حفلة كنت لما بخلص اللقاء وأغنّي، النظرة بتصبح مختلفة”.

وأضافت: “الناس تبدأ تتعرف بعد اللقاء عليّ، ولكن فيه حاجات كتير كنت بحس إنها معتمدة على الشكل في الأول، والحمد الله قدرت أثبت العكس إن اللي بعمله أهم من الشكل”.

وعن رأيها في الجدل المُثار حول لقب “صوت مصر”، الذي تتنافس عليه النجمات: شيرين عبد الوهاب، أنغام، قالت نسمة محجوب إن الثنائي يستحق هذا اللقب، وأن الألقاب التي يمنحها الجمهور ليست رسمية، ولا هي مدوّنة على أوراق، بل يعطيها الجمهور لنجمه المفضّل، موضحةً: “طالما الجمهور مبسوط والفنان مبسوط يبقى تمام”. كما عبّرت نسمة عن سعادتها بوجود نماذج غنائية كبيرة مثلهما، بالقول: “لو هعمل ديو غنائي يبقى مع شيرين عبد الوهاب ثم أنغام”.

يُذكر أن نسمة محجوب طرحت أغنيتها الجديدة “مش شاغلين بالنا” – Video Lyrics – عبر “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمد بحيري وألحان نسمة محجوب وتوزيع موسيقي معتز ماضي، والأغنية الجديدة تتناسب مع أجواء الصيف المرحة، وقد روّجت نسمة محجوب لها بطرحها عبر حسابها في”إنستغرام” ونشر البوستر الدعائي لها مع التعليق: “مش شاغلين بالنا، أغنية جديدة متحمسة إنكم تسمعوها”.