بعد نجاح ألبومها.. شيرين عبد الوهاب تعود لإحياء الحفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن اطمأنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على نجاح ألبومها رغم الأزمات التي واجهتها من حيث حذف الأغاني بعد طرحها بسبب مشكلتها مع شركة “روتانا”، قررت شيرين أن تلتقي بجمهورها مباشرةً وتُحيي الحفلات لتكون باباً جديداً لنشر أغاني الألبوم بعيداً من يد “روتانا”.

وستكون باكورة حفلات شيرين في الكويت، حيث تحيي حفلاً كبيراً هناك في 28 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت أخيراً أحدث أغنياتها بعنوان “عوّدتني الدنيا” عبر كل تطبيقات الموسيقى، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وإنتاج رامز سليمان.

وتأتي أغنية “عوّدتني الأيام” بعد طرح شيرين أغاني عدة من ألبومها الجديد، ومنها أغنية “اللي يقابل حبيبي” والتي دخلت قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدةً في مصر، على الرغم من حذف شركة “روتانا” لهذه الأغنية من القناة الرسمية للفنانة.