بعد ترشيح فيلمها للأوسكار.. أحمد حلمي يدعم منى زكي بطريقة كوميدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقته الكوميدية المعتادة في تناول الأحداث التي يتعرّض لها، دعم الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، بعد ترشيح فيلمها “رحلة 404” رسمياً لتمثيل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار، وذلك بعد فوزه بغالبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكّلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلّين، برئاسة النقيب مسعد فودة، والذي أكد حصول الفيلم على أكبر نسبة تصويت.

ونشر حلمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” بوستر الفيلم، مرفقاً بأغنية “شاطر شاطر” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم للأطفال، وذلك للتعبير عن إعجابه بالإنجازات التي تحققها زوجته على المستوى الفني.

وكانت نقابة المهن السينمائية قد أعلنت ترشيح فيلم “رحلة 404” لتمثيل مصر في حفل جوائز الأوسكار 2024، وهو من بطولة منى زكي وتأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بياناً قالت فيه إنه تم اختيار فيلم “رحلة 404″، بطولة منى زكي، للمشاركة في جائزة الأوسكار 2024، من جانب لجنة مشكّلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وذلك بعد فوزه بأكثرية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

وشاركت في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز الفنانين، بينهم: محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: محمد علاء، جيهان الشماشرجي، ميران عبد الوارث، ملك بدوي، نادية شكري، وشادي ألفونس.