بعد سقوطه في المنزل.. هذه تطورات الحالة الصحية لـ صلاح عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان صلاح عبد الله قلق جمهوره عليه بعد إعلانه سقوطه في منزله، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “أنا اتزحلقت، بعد ما كلت بحط الصينية على الباسكت عشان أولّع سيجارة كالعادة السخيفة، الاتنين الصينية والباسكت وقعوا على الأرض”.

وأضاف: “رحت المطبخ جبت فوطة عشان ألمّ وأنضّف.. هُبه الزحلقة الرهيبة… وأنا بنهار سندت بإيدي الشمال على مكتبي وباليمين عالست وهيا بتغنّي الأطلال… ثم بدأت حزمة محاولات الوقوف والست تردّد “وعدونا فسبقنا ظلنا”… الحمد لله إصابات طفيفة، ومش دا المهم، المهم إني قدرت أقف على رجلي تاني، طب ليه المنشور ده عشان أقولكم ما أحلى الوقوف بعد الوقوع، آه والله وأقولكم كمان كالعادة صباح الخير وتصبحوا على خير”.

وقالت الإعلامية دنيا، ابنة صلاح عبد الله عن تطورات حالته الصحية في تصريحات صحافية لموقع “القاهرة 24”: “والدي كويس الحمد لله هو كتب بوست بيهزّر، وفي آخره كان بيدعي جمهوره للتفاؤل وبسيطة الحمد لله مفيش حاجة”.

وسبق للفنان صلاح عبد الله أن أثار حيرة جمهوره وقلقهم عليه بعد كتابته منشوراً عبر صفحته في موقع “فيسبوك” جعل البعض يتكهن بتلميحه الى اعتزال الفن أو رغبته في عدم المشاركة في أعمال فنية، بجانب تكهنات حول حالته الصحية إذ نشر صلاح عبد الله صورتين، واحدة من أول عمل شارك فيه بدور “دؤما” في مسلسل “سنبل بعد المليون”، وصورة لآخر عمل تلفزيوني حيث قدّم دور “خميس فتيحة” في مسلسل “العتاولة” في الموسم الرمضاني 2024… وكشف صلاح عبد الله حقيقة ذلك قائلاً إن ما كان يقصده هو تذكير نفسه بأعماله وأول ظهور له في الدراما التلفزيونية وآخر ظهور، بجانب رغبته في كسب دعاء الجمهور له لأن هذا يسعده كثيراً.