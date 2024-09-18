أحلام توثق رحلتها بطائرة “بوينغ” البرية بالفيديو والصور.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت النجمة أحلام الشامسي خطوات رحلتها من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية من خلال منشورات عير السوشيال ميديا عبرت من خلالها عن سعادتها بمشاركتها في الحدث الأبرز حالياً والمتعلق برحلة برية لثلاث طائراتٍ من طراز “بوينغ-777” لتكون جزءًا من الوجهات السياحية خلال فعاليات موسم الرياض المقبل.

وشاركت النجمة الاماراتية تفاصيل انطلاقها من المطار في الامارات بوجود زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري ووصولها الى الرياض من خلال مجموعة من الصور التي استعرضت فيها الطائرات الضخمة وبدت في غاية الفخر وهي تشارك في هذا الحدث، وعلقت على احدى الصور قائلى: “استقبال فخم. معالي المستشار تركي آل الشيخ الله يحفظك يا بوناصر على هذه الأفكار المتميزة”.

وكذلك نشرت اللحظات الاولى لوصول الطائرة الضخمة ووصفت ما يحصل بـ”التاريخي” وبدت في غاية السعادة وهي ترتدي عباءة باللون البني مع وشاح من نفس اللون، وظهرت في المقطع وهي تقف أمام إحدى الطائرات الثلاث وتغني بسعادة النشيد الوطني السعودي.

وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه “جيتكم من دار زايد (الامارات) لدار بوفهد (السعودية) أشارككم هذي اللحظات التاريخية نبشركم ولله الحمد طيارتنا وصلت قلب الرياض”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة قد أعلن عن هذا الحدث الاستثنائي ضمن فعاليات “موسم الرياض”، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وكذلك أعلن عن تقديم سيارة فاخرة لأجمل صورة أو فيديو يتم التقاطه أثناء مرور الطائرات، بشرط أن يكونوا مواطنين سعوديين.