ياسمين صبري في “ظل حيطة” في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض النجمة ياسمين صبري موسم رمضان 2025، بمسلسل « ظل حيطة»، تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم، وجارى اختيار باقي فريق عمل المسلسل.

وقد عرض للفنانة مؤخراً في السينمات فيلم «أبو نسب»، الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو «نعمة الأفوكاتو»، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

أما المسلسل الثاني فهو «كوبرا» بطولة محمد إمام، ومجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.