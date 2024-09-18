بالفيديو- ملكة جمال لبنان السّابقة تدخل القفص الذّهبيّ وسط تكتّم حول هويّة العريس

بعد أربعة أشهر على إعلان خطوبتها في إيطاليا، تستعدّ ملكة جمال لبنان السّابقة، ساندي تابت، لدخول القفص الذّهبيّ بعد أيّام قليلة، إذ شاركت المتابعين عبر حسابها على إنستغرام تفاصيل تحضيراتها لزفافها لكن دون الكشف عن هويّة العريس حتّى اللحظة ولكن ترددت معلومات انه رجل أعمال.

ظهرت ساندي تابت، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصّة على “إنستغرام” بجلسة تصوير على شاطئ البحر متألّقة بفستان أبيض حمل توقيع المصمّم اللبنانيّ نيكولا جبران. (http://www.instagram.com/p/C_8jPxps_r1/)

وكشفت ساندي، التي انتُخبت ملكة جمال لبنان عام ٢٠١٦، عن اقتراب حفل زفافها إذ أنّ أيّامًا قليلة تفصلها عن اليوم الكبير بحسب تعبيرها.