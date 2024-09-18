تعزيزا للعلاقات.. زيارة ثقافية فنية لوفد يمني بالعاصمة الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت زيارة ثقافية فنية لوفد يمني إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية الفنية بين اليمن ومصر، يضم الخليج 365 نجم الدراما اليمنية صلاح الوافي الذي أبدى إعجابه الكبير بالتطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

رافق “الوافي” في الزيارة الفنانة اليمنية أماني الذماري، بالإضافة إلى عبد الرحمن الفقيه، والمنتج علي محمود.

وتم استقبال الخليج 365 بحفاوة بالغة، وقاموا بجولة شاملة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجازات العمرانية والمشاريع الضخمة التي تم تشييدها في إطار هذا المشروع الرائد. وخلال الزيارة، أبدى “الوافي” انبهاره بالتطور السريع والبنية التحتية المتقدمة التي تتميز بها العاصمة الجديدة، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل.

النجم اليمني صلاح الوافي يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "حافظوا على بلدكم العظيم"

من ناحيته، قال صلاح الوافي: "ما شاهدته هنا في العاصمة الإدارية الجديدة هو أمر يدعو للفخر. مصر تستحق أن تكون في مقدمة الدول من حيث التطور العمراني والتقدم الاقتصادي. حافظوا على بلدكم، فهذا بلد عظيم يستحق كل التقدير". وأضاف أن هذا المشروع يعكس رؤية مستقبلية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتهيئة بيئة استثمارية واعدة.

كما تحدث الوافي عن أهمية المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، قائلاً: "مثل هذه المشاريع تضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى نحو التقدم والتحديث، وأنا أشعر بالفخر بما رأيته هنا. هذا إنجاز كبير يجب أن يُحافَظ عليه ويُدعَم".

الفنانة أماني الذماري: "العاصمة الإدارية الجديدة رمز لتطلعات مصر نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

من جهتها، أبدت الفنانة أماني الذماري إعجابها الشديد بالمرافق الحديثة والتصميمات العمرانية المتميزة التي شاهدتها في العاصمة الإدارية. وقالت: "العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مدينة، بل هي رمز لتطلعات مصر نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين اليمن ومصر، حيث يلعب الفنانون دوراً مهماً في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه على أرض الواقع. كما أكد الوافي أنه يرى في مصر شريكاً استراتيجياً في جميع المجالات، وخاصة في مجال الفنون والدراما، حيث تُعد مصر قلب الفن العربي، وهو ما يتطلع إليه في المستقبل القريب من مشروعات ثقافية وفنية ودرامية.

بينما عبر عبد الرحمن الفقيه، عن سعادته باستضافة الوافي والذماري في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُبرز أهمية التعاون بين مصر واليمن في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الاستثمار والفن. وقال الفقيه: "إن المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية تفتح أبواباً واسعة للاستثمار والتعاون بين الدول العربية، ومصر دائماً هي الرائدة في مثل هذه المبادرات".

علي محمود: الفن والثقافة يلعبان دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الشعبين

من جهته، أكد المنتج علي محمود أن زيارة النجم صلاح الوافي والفنانة أماني الذماري تُمثِّل جسراً لتبادل الخبرات والتعاون بين الفنانين من الدولتين. وأشار إلى أن الفن والثقافة يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الشعوب ودعم الاستقرار والتنمية.

في ختام الزيارة، دعا الوافي الجمهور العربي إلى زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة هذا الإنجاز الضخم بأعينهم، مؤكداً أن مصر تسير نحو مستقبل مشرق وتستحق الدعم من جميع الأشقاء العرب.

جدير بالذكر أن النجم اليمني صلاح الوافي قد شغل منصب مساعد نقابة الفنان والمهن التمثيلية فرع تعز، ومسئول العلاقات العامة جمعية الفنانين اليمنيين بصنعاء، عضو الهيئة الإدارية لجمعية الفنانين وقدم عشرات المسلسلات منها، حلوم وسلوم، أرزاق، خارج التغطية، دروب المرجلة، ملح وسكر، همي همك، كما قدم العديد من المسرحيات منها، مسرحية فنان بالغصب، مسرحية والحل يا ناس.