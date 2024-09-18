مي عمر تكشف السبب الحقيقي لخلافها مع نجلاء بدر

كشفت الفنانة مي عمر السبب الحقيقي لخلافها مع الفنانة نجلاء بدر، بعد أزمتهما الشهيرة في الفترة الأخيرة، حيث أشارت إلى أن نجلاء هاجمتها هي وزوجها المخرج محمد سامي، ولكن بعد أن نجح المخرج في رمضان 2023، تراجعت نجلاء عن موقفها، وحاولت التقرّب منهما ومصالحتهما، لكنهما رفضا التصالح معها بعد تطاولها لفظياً عليهما.

وتحدثت مي عمر عن نجلاء بدر وإمكانية التصالح بينهما، خلال ندوة صحافية أقامها موقع "القاهرة 24"، حيث قالت: "لم يكن هناك أي خلافات بينّا، وأنا عمري ما جبت سيرتها، هي كانت صديقة لينا، ومثّلت مع محمد سامي في أعمال كتيرة وناجحة، لحد ما حصلت مشكلة معينة، بدأت الناس تطلع تهاجمنا وتشتم فينا، وقتها نجلاء طلعت تتكلم علينا بدون سبب عشان تطلع تريند، ولما محمد رجع وقدّم "جعفر العمدة" ونجح رجعت تاني تصالحنا".

وكانت مي عمر قد تحدثت على هامش تكريمها في "مهرجان الفضائيات العربية" عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، مؤكدةً أن هذا العمل كان تحدياً كبيراً لها، والسبب أنها تقدّم البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان، كما أشارت إلى أنها فوجئت بنجاح المسلسل، بسبب دخولها المنافسة الرمضانية وسط كوكبة من كبار نجوم الفن، حيث قالت: "مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان رهان كبير وتحدي بالنسبالي، لأنه أول بطولة ليا في رمضان، وسط نجوم كبار سابقني بسنين، لكن قدرت أنزل وأنافس ومسلسلي يحقق المشاهدات دي الحمد لله، وسعيدة بالتكريمات عن المسلسل".

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