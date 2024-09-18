حلا شيحة تهاجم منتقدي إطلالاتها بشراسة

شنّت الفنانة حلا شيحة هجوماً شرساً على الذين انتقدوا إطلالاتها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، موضحةً أنها لم تخضع لأي عملية تجميل أو تلقت حقن الفيلر أو البوتكس.

وكانت البداية، عندما نشرت حلا شيحة مجموعة صور لها وعلّقت عليها بالقول: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فيلتر ونور بسيط وبصوّر بالتليفون"، لتنهال عليها التعليقات السلبية، فور عرض الصور، حيث أكد الكثيرون أنها عملت على تشويه جمالها وتغيير ملامحها بسبب عمليات التجميل.

وردّت حلا على تعليق جاء فيه: "برافو عرفتي توحشي شكلك بعمليات التجميل والفيلر والبوتكس ونفخ الشفايف، هي فين حلا شيحة؟"، قائلةً: "دي أنا على فكرة من غير أي عملية تجميل ولا أي حاجة، ده مكياج وإضاءة وزاوية تصوير بس كده".

وعلى تعليق آخر: "ومن كانت الدنيا أكبر همّه جعل الله فقره بين عينيه وشتّت له شمله ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كتب الله له فيها".. ردّت حلا ساخرةً بالقول: "ما شاء الله كلكوا شيوخ".

وفي ردّها على تعليق جاء فيه: "شيء مخيف إنك تبعد عن ربنا وتنسى كم الراحة والسكينة اللي تلقيتها وأنت بقربه، واللي أصعب منها هي إزاي ترجع له مرة تانية، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا"، قالت حلا شيحة: "مين قالك إني بعدت عن ربنا، تعرفي إزاي؟".

وعلى تعليق آخر تضمن: "13 سنة حجاب ونقاب وصلاة وحج وعبادة، و4 سنوات خلع وعُري وبكيني، يا ترى بكم سنة هتمحي الحسنات بتبديل السيئات؟، الحجاب فرض من الله وليس من العبد والستر في الأرض ويوم العرض من الله مش من الناس، ربنا يهدي الجميع"... ردّت حلا شيحة بحدةً قائلةً: "هو كل الناس كده وده الطبيعي، بس أنتم نسيتوا إننا كلنا بشر مش ملائكة".

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