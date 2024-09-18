القاهرة - الخليج 365
علمنا بتواجد النجمة شيرين عبد الوهاب، فى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، ودخلت شيرين إلى المستشفى بعدد من الحقائب، وكانت تحمل فى يدها وسادة باللون الأبيض، لاجراء عملية جراحية حسب مصادر من داخل المستشفى.
وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، عودتني الدنيا، و الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.
وطرحت شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان «خلينا نحتفل»، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا»، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.
قد يهمك أيضــــاً:
وائل كفوري يرد على رسالة شيرين عبد الوهاب
لطيفة توجّه رسالة الى شيرين عبد الوهاب وتتحدث عن ألبومها
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تجري عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.