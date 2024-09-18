شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 4.. إيمان العاصى ترفع قضية نسب لتسجيل طفلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

توالت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون، حيث تظهر ليلى (إيمان العاصى) بعد مرور 6 أشهر، وتنجب مولودها الثالث وتطلق عليه اسم عمر، وعندما تذهب لتسجيله تجد رفض من موظف السجل سبب عدم وجود الأب أو الجد أو الجدة من ناحية الأب، لتقرر ليلى رقع قضية نسب من أجل تسجيل طفلها الجديد.

وكشفت الحلقة الرابعة عن ظهور شخص يدعى خالد (شادي مقار) عائد من خارج مصر، ويؤكد أنه شقيق أحمد (محمد القس)، فيما تعود ليلى الى منزلها وتجد صندوق تركه مجهول وبه مبلغ كبير من المال وفجأة يظهر خالد ويخبرها أنه خالد شقيق أحمد، فتطلب منه أن يساعدها في تسجيل طفلها ولكنه يفاجئها بأن أحمد أخيه توفى من 15 سنة ويتهمها بالنصب وأن زوجها سرق اسم شقيقه أحمد من أجل الاستيلاء على أمواله.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.