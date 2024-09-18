تراث صوفي وفلكلور مصري للإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى وذلك فى الثامنة والنصف مساء يومى الخميس ١٩ سبتمبر على مسرح أوبرا الإسكندرية والسبت ٢١ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.



وتضم أعطر الابتهالات والأناشيد الروحانية منها ولد الهدى و إنى أحب محمداً لحسام صقر ، المسك فاح ،الليلة حلوة ،صلوا على من ذكر الله والنبى غالي من الفلكلور المصرى، يا أيها النبى والنبي صلوا عليه من التراث الصوفى ، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل ، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقى ، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتى ، التعطيرة لـ شيخ على محمود ، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق ، بحبك وبريدك لـ عباس الديب ، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى ، وختاماً أسماء الله الحسنى للـشيخ سيد مكاوى أداء فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد إعداد وتحفيظ حسام صقر.



جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.