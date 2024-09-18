نزالات موسم الرياض – نسخة ويمبلي على MBC مصر وMBC أكشن وMBC1 و”شاهد”

بعد أن حققت المنافسات الكبرى التي أقيمت ضمن موسم الرياض نجاحاً كبيراً تربّعت خلاله العاصمة السعودية الرياض على خارطة الملاكمة العالمية، تعرض كل من قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” وقناة MBC أكشن وقناة MBC1 عدداً من أبرز نزالات موسم الرياض – نسخة ويمبلي التي تقام في العاصمة البريطانية لندن (من ١٧ ولغاية ٢١ سبتمبر الحالي).

في هذا السياق، تعرض كل من قناتي MBC أكشن وMBC مصر وكذلك منصة “شاهد” أسبوع النزالات من ويمبلي في الفترة الممتدة خلال ١٧ و١٨ و١٩ سبتمبر، فيما تعرض قناة MBC1 إعادة لتلك النزالات. أما نزالات يوم 20 سبتمبر فتنقلها كل من قناة MBC مصر ومنصة “شاهد”، وتعاد على قناتي MBC أكشن وMBC1.

ومن المنتظر لهذا الحديث الرياضي الضخم أن يدخل المتعة إلى قلوب عشاق الملاكمة والمشاهدين حول العالم، مع هذه النسخة البريطانية من العروض عالية الجودة التي أصبحت سمة مميزة لموسم الرياض. من جانبه سيقوم فريق إنتاج متخصص من قناة MBC1 بالتواجد في العاصمة البريطانية لندن، لعرض تقرير يومي يبث خلال أيام نزالات موسم الرياض في ويمبلي.

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جدير بالذكر أنه إلى جانب النزال الرئيسي من نزالات موسم الرياض في ٢١ سبتمبر والذي يجمع اثنين من أفضل مقاتلي الوزن الثقيل في العالم في مدينتهم الأم لندن على ستاد ويمبلي وهما الملاكم البريطاني البطل في الوزن الثقيل “أنتوني جوشوا” ومواطنه “دانيال دوبوا”، فثمة 5 نزالات أخرى ستقام على استاد ويمبلي الشهير لمجموعة من أقوى ملاكمي العالم من ١٧ ولغاية ٢٠ سبتمبر، حيث سيلتقي الملاكم البريطاني في وزن الريشة جوش وارينجتون صاحب الـ٣١ فوزاً مع مواطنه أنطوني كاكاس. من جانب آخر يلتقي البريطاني تايلر ديني مع مواطنه حمزة شيراز الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية على منافسه الأمريكي أوستن ويليامز في الرياض ضمن نزالات “5vs5″؛ بالإضافة إلى نزال آخر بين البريطاني جوش كيلي ومواطنه اسماعيل ديفيس الذي يمتلك سجلًا حافلاً بـ ١٣ نزالاً من دون هزيمة. من جانبه يواجه الملاكم البريطاني جوشوا بواتسي الذي يحمل سجلاً خاليا من الهزائم مواطنه ويلي هاتشينسون الذي سبق له الفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب ٢٠١٦ في فئة وزن الريشة الفائق. وأخيراً وليس آخراً يلتقي كل من مارك تشامبرلين ضد جوش بيدلي وكلاهما يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم.