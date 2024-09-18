شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: أنتِ فاكرة نفسك جريتا جاربو! والان مع تفاصيل الخبر

"أنتِ فاكرة نفسك جريتا جاربو" .. زمان كنت دائما أسمع تلك الجملة من الفتيات حينما تحاول إحداهن مداعبة الأخرى أو السخرية منها، أو التنمر عليها - وهو مصطلح لم يكن مستخدما وقتها- فقد كانت Greta Garbo النموذج الأمثل للجمال والأنوثة والرومانسية وكل ما هو حلو وجميل، وحينما كانت فتاة تظهر جمالها يقال لها: ده أنت ولا جريتا جاربو، فقد أصبحت تلك الفنانة أيقونة جمال ورومانسية هادئة وأنوثة ملكات وأميرات.

عرفت من هي "جريتا جربو" من الدكتورة درية شرف الدين حينما كانت تعرض أفلاما من السينما الأمريكية ومن كل سينمات العالم في برنامجها الشهير "نادي السينما" وكانت تعطي لمحات ومعلومات عن أبطال تلك الأفلام بصحبة ناقد كبير من النقاد العظام، وكان اسم جريتا جاربو يتردد كثيرا، وكانت تعرض لها أفلاما كثيرة، ومن هنا عرفت جريتا جاربو، وأحببت شكلها ورومانسيتها.



جريتا جاربو أيقونة الجمال

صنف معهد الفيلم الأمريكي عام 1999 ممثلات السينما الأمريكية ووضعهن ضمن قائمة أطلق عليها أعظم ممثلات السينما الهوليوودية الكلاسيكية، وجاءت الفنانة جريتا جاربو في المركز الخامس، واليوم 18 سبتمبر تمر ذكرى ميلاد تلك الفنانة السويدية الأصل التي أحببتها شابا وأعجبت بأدائها وجمالها الممشوق.

جريتا جاربو كان يضرب بها المثل في الجمال فيقال لأي سيدة جميلة وممشوقة القوام : "ده أنت ولا جريتا جاربو"، وكثير من الممثلات في جميع أنحاء العالم كن يقلدنها في الشكل وتسريحة الشعر والأداء الرومانسي الذي كانت تتمتع به، وفي السينما المصرية هناك ممثلة قامت بتقليدها شكلا وموضوعا وهى الفنانة راقية إبراهيم المعروف عنها عملها بالجاسوسية وهي بالمناسبة شقيقة الفنانة نجمة إبراهيم.

بدأت مسيرتها التمثيلية في الفيلم السويدي The Saga of Gösta Berling‏، ولفت أداؤها في هذا الفيلم لويس ماير (كان الرئيس التنفيذي لشركة مترو جولدوين ماير)، فجلبها إلى هوليوود في 1925، وجذبت الاهتمامات بأول فيلم أمريكي صامت لها تورنت (1926)، وقدمت عدة أفلام صامتة، وكان أول فيلم لها تنطق فيه بالكلام "آنا كريستي" عام (1930)، وكانت الدعاية لهذا الفيلم "غاربو تتكلم!"، وترشحت أول لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة ثلاث مرات.

اعتزلت التمثيل في الخامسة والثلاثين، بعد مسيرة استمرت 28 عامًا، وبعد الاعتزال رفضت كل عروض العودة، وعاشت في خصوصية، وكانت من هواة جمع التحف، فكان مما جمعته بعض أعمال أوجست رينوار وبيير بونرد وكيس فان دونغن، وقد بلغت قيمة مجموعتها عند وفاتها ملايين الدولارات.