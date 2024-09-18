شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تقع فى خلاف مع أبنائها بسبب أحفادها فى تيتا زوزو.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو"، بطولة النجمة إسعاد يونس، المقرر عرضه على شاشة قناة dmc، يوم السبت المقبل، فى تمام الساعة 8 مساء.

وخلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، تجسد النجمة إسعاد يونس دور دكتورة اعتزاز، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وتحاول طوال الوقت حل مشاكل أحفادها بعد لجوءهم لها، وخلال تلك الأحداث تقع اعتزاز في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.