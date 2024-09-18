خاص بالفيديو- رامي عياش بحفل مميز..ويُصرّح: "هذا ما أهديه لزوجتي" ويعلّق على غناء ابنته

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك حفل عشاء بعنوان: The USEK Honors Gala – Beirut Edition 2024، بدورته الأولى، وقد أحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش.



بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني الذي أنشدته أوركسترا طلاب الجامعة، وبعدها كلمة مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في الجامعة كوزيت القمر، قائلة: "هذا الحدث لا يشكّل احتفاءً بإنجازات الجامعة المهمة وحسب، إنما يثبت روح وقوة ووحدة مجتمع الجامعة. فهذا الحدث العائلي لجمع التبرّعات يعتبر بمثابة شهادة على جهودنا الجامعية ومدى النجاح الذي نحقّقه معًا".

وبعدها كنا مع كلمة للأب طلال هاشم رئيس الجامعة الذي شكر الأب العام هادي محفوظ على حضوره ودعمه الدائم للجامعة بمساندة الآباء المدبّرين.

الإعلاميان إيلي الحلو وريتا بيا أنطون كان لهما كلمة تقديم وتحدثا عن تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية ورسالتها.

مجيء الحضور الكبير اثبت ايضا انسانيته الكبيرة وهي تخفيف العبء المالي عن كاهل الطلاب وأهاليهم.

وتضمنت المناسبة مشاركة أوركسترا طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك بقيادة الأستاذ ربيع أبي راشد الذين قدّموا أجمل الأغاني الأجنبية والعربية.

ختامها مسك مع الفنان رامي عياش الذي أشعل الأجواء بصوته وأغنياته الرائعة، والذي قد رحّب بأعضاء فرقته الموسيقية فردًا فردًا، معبرا عن سعادته بإقامة هذا الحفل الكبير الذي يُظهر قوة جامعة الروح القدس، مثنيًا على عظمة لبنان وصمود شعبه الجبّار، قائلا: "إننا نحتفي في هذه الليلة بإنجازات الجامعة وبلبنان هذا البلد الجميل الذي يستحق منّا كل دعم وتقدير".

وتفاعل الحضور على أغاني رامي عياش معبرين عن سعادتهم بهذا الجو الفني المميز.

موقع "الفن" حضر المناسبة وكان لنا لقاء مع رامي عياش.

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