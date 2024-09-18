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نور علي تشع أناقة بفستان زهري في أحدث إطلالاتها

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نور علي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها.


وخطفت نور الأنظار بإطلالتها وجمالها، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً باللون الوردي، من توقيع المصمم اللبناني نجا سعادة.
جاء الفستان بقصة طويلة، وضيقة من الأعلى بنمط الـ "كورسيه"، ومنسدلة من الأسفل بطريقة واسعة.
كما جاء الفستان بدون كمين، وبحمالات رفيعة ومكشوف الصدر قليلاً، وتميز بشق طويل يكشف عن الساق اليسرى.
وتركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة مموجة، وطبقت مكياجاً ناعماً بألوان برونزية يناسب لون الفستان.
وتزينت بمجوهرات من الذهب الأصفر، إذ اختارت قرطين وسواراً مرصعاً بالماس والأحجار التركوازية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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