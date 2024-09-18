شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الثالث من سلسلة Ginny & Georgia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس الانتهاء من تصوير الموسم الثالث من سلسلة الدراما Ginny & Georgia، على أن تعلن الشبكة قريبا عن موعد طرح الحلقات الجديدة، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ومن المتوقع أن يصل الموسم الجديد خلال العام المقبل 2025.

تدور أحداث مسلسل Ginny & Georgia حول جينى المراهقة ووالدتها وشقيقها الأصغر الذين يبدأون حياتهم من جديد بعد انتقالهم إلى بلدة جديدة بعد وفاة زوج أمها، خلال الموسم الثاني، علمت جينى أن والدتها قتلت زوج أمها لحمايتها منه.

يقوم ببطولة مسلسل Ginny & Georgia كل من بريان هوى، أنتونيا جينترى، ديزل لا توراكا، جنيفر روبرتسون، فيليكس مالارد، سارة وايسجلاس، سكوت بورتر، وريموند أبلاك.

Ginny & Georgia

على أن يقدم النجم العالمى جيمى فوكس عرضًا كوميديًا خاصًا لـ منصة نيتفلكس، يسرد فيه الحالة الطبية الطارئة التى حدثت له فى خلال العام الماضى 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يتم تسجيل العرض تحت اسم "What Had Happened Was"، في أتلانتا في أكتوبر المقبل.

وذلك بعدما شارك النجم العالمى جيمى فوكس بعض المعلومات حول حالة الطوارئ الطبية التى تعرض لها فى أبريل 2023، حيث دخل فوكس الحائز على جائزة الأوسكار إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة صحية طارئة غير محددة عندما كان يصور فيلمه الجديد Back In Action.

ولا تزال التفاصيل حول طبيعة المضاعفات الطبية التي يعاني منها فوكس غير معروفة.

كما كشفت كورين، ابنة النجم العالمى جيمي فوكس، آخر تطورات حالة والدها الصحة بعد الأزمة التي تعرض لها فى أبريل 2023، حيث دخل فوكس، الحائز على جائزة الأوسكار، المستشفى بعد تعرضه لحالة صحية طارئة غير محددة عندما كان يصور فيلمه الجديد Back In Action. وإلى الآن التفاصيل حول طبيعة المضاعفات الطبية التي عاني منها فوكس لا تزال غير معروفة.