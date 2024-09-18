شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم It Ends with Us يحقق 325 مليون دولار عالميا منذ أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم It Ends with Us إيرادات وصلت إلى 325 مليونا و505 آلاف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الماضى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعتين و10 دقائق.

وانقسمت الإيرادات ما بين 144 مليونًا و905 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و180 مليونًا و600 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلى أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.