شكرا لقرائتكم خبر عن بفنجان قهوة.. الإعلان عن تجديد Emily in Paris لموسم خامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Emily in Paris لـ موسم خامس، وذلك بعد أيام من طرح الجزء الثانى من الموسم الرابع.

وأكدت نيتفلكس الخبر من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات X، حيث نشرت صورتان لـ بطلة العمل ليلى كولينز بـ لوك جديد وهى تشرب القهوة ويظهر على ظهر الفنجان رقم 5، وعلقت على الصور "لا يوجد مكان مثل روما Emily in Paris تعود في الموسم الخامس".



تغريدة نيتفلكس



ليلى كولينز بطلة Emily in Paris



ليلى كولينز

تدور أحداث المسلسل Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش