شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل تسلم حلقات تيتا زوزو ومستمرة فى مونتاج العمل تمهيداً لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت المخرجة شيرين عادل عدة حلقات من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس إلى الشركة المنتجة تمهيداً لعرض العمل يوم 21 سبتمبر الجارى على قناة dmc، وذلك بعد الانتهاء من المكساج ووضع الموسيقى التصويرية على الحلقات، كما تستمر شيرين عادل فى مونتاج ومكساج باقى الحلقات لتكون جاهزة للعمل وعرض جميع حلقاته.

وينطلق عرض مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة Dmc يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى الساعة 8 مساء، فيما يعرض على منصة Watch it قبل القناة بـ 24 ساعة، حيث تقدم إسعاد يونس الدراما الاجتماعية العائلية في إطار لايت، وقبل العرض ننشر صور من كواليس العمل الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت إسعاد يونس في رمضان 2024 خلال مسلسل "كامل العدد +1" بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبدالوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم، وتأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر. وإخراج خالد الحلفاوي.