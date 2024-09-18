تعرف على تقييم موقع "IMDB" العالمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد عرضه في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "imdb" العالمي أحد أشهر قواعد البيانات الخاصة بالأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، عن تقييم فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي عرض مؤخرًا ضمن مسابقة "آفاق أكسترا" بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

حصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على تقييم "8.5/10" من قبل 11 ناقدًا وذلك بعد النجاح الكبير للفيلم عقب عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا وسط إشادة كبيرة بفريق العمل وأبطاله.

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

يشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

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