نادين نجيم بـ ملابس جريئة ومي عمر تستعرض سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها، ونشرت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب صورًا لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها توب أبيض مكشوف البطن وبنطال باللون الأسود.

ويزو

ظهرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" بداخل سيارتها، وشاركت متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي.

مروة عبد المنعم

خطفت الفنانة مروة عبد المنعم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بملامح هادئة.

تارا عماد

ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب الجمهور.

بشرى

تألقت الفنانة بشرى من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بالزي المغربي ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، لاقت تفاعل الجمهور.

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي متابعيها، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب وجيبة باللون الأبيض.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر أما سيارة فارهه، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بنطلون باللون الأبيض وبلوزة خضراء.

شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.