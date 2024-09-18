شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن نايت يلمح لانضمام وجوه جديدة لفيلمه Peaky Blinders المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح المخرج والمؤلف العالمي ستيفن نايت، الى انضمام وجوه جديدة لفيلمه الجديد Peaky Blinders وهو الذي يحمل نفس اسم مسلسله الشهير الذي حقق شعبية كبيرة وتم عرضه لسنوات طويلة عبر BBC البريطانية ومنصة نتفليكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن "نايت" تحدث عن طاقم فيلم "Peaky Blinders" المذهل، لكنه التزم الصمت بشأن المشروع بينما يستعد للإنتاج في الوقت الحالي، ليلمح بانضمام وجوه جديدة للعمل المرتقب، قائلاً في مؤتمر RTS London: "لقد أعلنا عن ريبيكا فيرجسون، وأعلنا عن باري كيوجان، ومن المقرر ان تدور أحداث الفيلم في الحرب العالمية الثانية وهو جيد حقًا".

وكانت قد كشفت تقارير عن انضمام ريبيكا فيرجسون وباري كيوجان إلى كيليان مورفي، الذي سيعيد تمثيل دوره كـ تومي شيلبي، زعيم عائلة العصابات التي تحمل نفس الاسم في برمنغهام.

يتم الاحتفاظ بتفاصيل حبكة الفيلم الذي أخرجه هاربر، لكن نايت أخبر Deadline سابقًا أن القصة ستدور أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية، وسبق وأعطت نتفليكس الضوء الأخضر لفيلم Peaky في يونيو الماضي