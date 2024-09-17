تفاصيل وموعد احتفال الأوبرا بالمولد النبوي الشريف

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف احتفالية لفرقة الإنشاد الديني، وذلك في الثامنة والنصف مساء يومي الخميس ١٩ سبتمبر على مسرح أوبرا الإسكندرية والسبت ٢١ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور، في إطار فعاليات الثقافة المصرية للإحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة.



وتضم أعطر الإبتهالات والأناشيد الروحانية، منها : "ولد الهدى وإنى أحب محمداً لحسام صقر، المسك فاح، الليلة حلوة، صلوا على من ذكر الله والنبي غالي من الفلكلور المصري، يا أيها النبي والنبي صلوا عليه من التراث الصوفي، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقي، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتب، التعطيرة لـ شيخ على محمود، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريري، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، بحبك وبريدك لـ عباس الديب، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى ، وختاماً أسماء الله الحسنى للـشيخ سيد مكاوى أداء فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد إعداد وتحفيظ حسام صقر.

فرقة الإنشاد الديني



جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني، قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.