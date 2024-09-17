شكرا لقرائتكم خبر عن جارى أولدمان: ربما بعد بضعة سنوات أقدم شخصية دمبلدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار الأخبار مؤخرًا حول بحث شبكة HBO عن الثلاثة أطفال الرئيسين فى المسلسل التليفزيونى الجديد "Harry Potter"، يتساءل الجميع عمن سيتم إحضاره للعب الشخصيات الكبيرة فى المسلسل.

وأثناء تواجد النجم العالمى جارى أولدمان في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 76، تم سؤاله حول عودته لـ تقديم شخصية سيريوس بلاك في المسلسل الجديد، وأشارى أولدمان قائلا:"لم يتصل بى أحد".

وتابع أولدمان قائلا: "أنا أحب سيريوس، ولم يظهر بالشكل الكافى فى سلسلة الأفلام"، وأكد أولدمان أنه لا يتوقع أن يتلقى أي اتصال بشأن المشاركة في المسلسل الجديد، لكنه مستعد لـ تقديم شخصية جديدة.

صرح أولدمان لموقع IndieWire قائلا: "أراهن على أموالي أنهم سيحصلون على طاقم جديد تمامًا من الممثلين، ولكن ربما في غضون بضع سنوات، يمكنني القيام بدور دمبلدور".