شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الراحل إيمان الصيرفي غدا بمقابر الأسرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

كتبت الفنانة عايدة فهمي عبر حسابها بموقع فيس بوك، إن إجراءات خروج جثمان الراحل إيمان الصيرفي انتهت بالمستشفى بفضل دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأن غدا الأربعاء يتحرك جثمان الراحل في الصباح لدفنه في مقابر الأسرة قبل صلاة الظهر.

رحل الفنان والمخرج المسرحى إيمان الصيرفى بعد معاناة مع المرض، وكان آخر ظهور له فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الماضية، وفى الدورة قبل الماضية كان أحد أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية.

إيمان الصيرفى مخرج مسرحى، من مواليد 4 نوفمبر عام 1953، وشغل من قبل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة‏، وأخرج عددا من العروض المسرحية مثل مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين في الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010.