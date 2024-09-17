"بفستان أنيق" هند عبد الحليم تنشر أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها، أحدث ظهور لها ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت هند، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "القليل من اللمعان لا يضر أحد"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ملكة بأنوثتك، كيوت، نورتي الدنيا، قمر ربنا يحفظك، الحنسة كانت جميلة ليه خفيتيها".

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وهو بطولة بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

اقرأ أيضًا:

غدا.. الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

بالصور| نهال عنبر وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض في عزاء ناهد رشدي